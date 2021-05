प्रशांत किशोर का पीएम मोदी पर तंज, कहा- कोरोना में अनाथ हुए बच्चों को मुफ्त शिक्षा दे रहे, ये तो मौलिक अधिकार है

कोरोना वायरस के चलते अपने माता पिता को खोकर अनाथ हुए बच्चों की मदद के लिए मोदी सरकार ने मुफ्त शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य बीमा तक कई ऐलान किए हैं। इसी से जुड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट पर राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर जमकर तंज किया है। उन्होंने कोरोना के चलते अनाथ हुए बच्चों की मदद को लेकर किए गए पीएम नरेंद्र मोदी के ट्वीट पर तीखा हमला बोला।

'सहानुभूति की नई परिभाषा दे रही मोदी सरकार'

दरअसल, प्रधानमंत्री ने कोरोना के चलते अनाथ हुए बच्चों की मदद के लिए सरकार के फैसलों को बताते हुए एक ट्वीट किया था। इसके जवाह में राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने तंज करते हुए लिखा- मोदी सरकार का एक और मास्टर स्ट्रोक। इस बार कोविड के चलते तबाह हुए बच्चों के लिए सहानुभूति और देखभाल को नए तरीके से परिभाषित किया गया है। -अभी सहायता मिलने की जगह, बच्चों को 18 वर्ष की आयु में स्टाइपेंड के वादे के से सकारात्मक महसूस करना चाहिए - मुफ्त शिक्षा के वादे के लिए पीएम केयर्स के आभारी रहें, जो कि संविधान में गारंटीकृत अधिकार है। -आयुष्मान भारत में नामांकित होने के आश्वासन के लिए पीएमओ का धन्यवाद कीजिए, जो कि 50 करोड़ भारतीयों की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए जाना जाता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर केवल बेड/ ऑक्सीजन भी प्रदान करने में विफल रहा है।

Another typical #MasterStroke by #ModiSarkar this time redefining EMPATHY and CARE for children ravaged by #Covid and its catastrophic mishandling



- Instead of receiving much needed support NOW, the children should feel POSITIVE about a PROMISE of stipend when they turn 18 (1/2) https://t.co/6m4uu16YWM