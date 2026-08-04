प्रशांत किशोर की जीत से पावापुरी में खुशी का माहौल
प्रशांत किशोर (पीके) की जीत पर कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर खुशी जताई। यह जीत बिहार की राजनीतिक परिवर्तन की शुरुआत मानी जा रही है। पार्टी नेता संजीव कुमार ने कहा कि मतदाताओं ने विकास और सुशासन के पक्ष में वोट दिया है। यह जीत आने वाले विधानसभा चुनाव का महत्वपूर्ण संकेत है।
पावापुरी, निज संवाददाता। प्रशांत किशोर (पीके) की जीत पर कार्यकर्ताओं ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। इस जीत को बिहार की राजनीति में परिवर्तन की शुरुआत बताया। पार्टी नेता संजीव कुमार ने कहा कि मतदाताओं ने जातीय और पारंपरिक राजनीतिक समीकरणों से ऊपर उठकर विकास, सुशासन और नए विकल्प के पक्ष में अपना जनादेश दिया है। अमित कुमार अनल ने कहा बांकीपुर जैसे महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र में मिली यह जीत आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों के लिए भी बड़ा संदेश है। श्रीकांत शर्मा, अजय कुमार, गोपाल कुमार, रविरंजन, नील नितिन, चिंटू कुमार ने भी खुशी जाहिर की है।
(पावापुरी से अनिल उपाध्याय)
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