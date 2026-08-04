उपचुनाव में प्रशांत की जीत पर जन सुराज में जश्न
बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की जीत से पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह है। इसे 'बिहार में बदलाव की जीत' बताया गया है। इस जीत से पारंपरिक राजनीति को नकारते हुए नए विकास की उम्मीद दिखाई देती है। जश्न का माहौल देखना मिला, जहां मिठाई बांटी गई।
तुरकौलिया। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की जीत के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। इस जीत को लेकर जन सुराज के वरीय नेता सह अधिवक्ता अभय कुमार शर्मा ने इसे “बिहार में बदलाव की जीत” बताया है। उन्होंने कहा कि जनता ने पारंपरिक राजनीति को नकारते हुए नई सोच और विकास के एजेंडे को समर्थन दिया है। यह जीत सिर्फ एक सीट की जीत नहीं है, बल्कि बदलाव की शुरुआत का संकेत है। जीत की खुशी में अभय शर्मा के बैरिया बाजार स्थित आवास पर जश्न का माहौल देखने को मिला। उनकी पत्नी और परिजनों ने स्थानीय लोगों के बीच लड्डू बांटकर खुशी का इजहार किया।
बड़ी संख्या में समर्थक उनके घर पहुंचे और एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी।
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