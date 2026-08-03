Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

प्रशांत किशोर के पैतृक गांव कोनार में जीत की खुशी में मनाया जश्न

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सासाराम
Follow us on Google News
share

शिवसागर, एक संवाददाता।षय है। लोगों को उम्मीद है कि अब क्षेत्र में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी समस्याओं के समाधान की दिशा में ते

प्रशांत किशोर के पैतृक गांव कोनार में जीत की खुशी में मनाया जश्न

शिवसागर, एक संवाददाता। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जीत की खबर मिलते ही उनके पैतृक गांव कोनार में खुशी की लहर दौड़ गई। समर्थकों और ग्रामीणों ने मिठाई बांटकर और ढोल-मजीरे बजाकर जीत का जश्न मनाया। सुबह से ही ग्रामीण टीवी पर चुनाव परिणाम देखने में जुटे रहे। जीत की पुष्टि होते ही गांव में उत्साह का माहौल बन गया। चौक-चौराहों पर लोगों की भीड़ जुट गई और समर्थकों ने विजयी नारे लगाए। ग्रामीणों ने कहा कि यह जीत पूरे क्षेत्र के लिए गौरव का विषय है। लोगों को उम्मीद है कि अब क्षेत्र में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी समस्याओं के समाधान की दिशा में तेजी आएगी।

ये भी पढ़ें:प्रशांत किशोर को दो हार के बाद बांकीपुर उपचुनाव में मिली पहली जीत

युवाओं में भी खासा उत्साह देखने को मिला। प्रखंड उप प्रमुख और सासाराम विधानसभा के प्रत्याशी विनय कुमार सिंह ने कहा कि यह जीत बिहार की राजनीति में नई दिशा तय करेगी। उन्होंने कहा कि जनसुराज युवाओं को रोजगार देने, पलायन रोकने और शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में काम करेगा।

ये भी पढ़ें:भाजपा ने प्रशांत किशोर को जीत की बधाई दी, संजय सरावगी बोले- बांकीपुर में हार की समीक्षा करेंगे
ये भी पढ़ें:प्रशांत किशोर ने दी भाजपा को सीएम बदलने की नसीहत, कहा- 30 साल का गढ़ बांकीपुर 30 दिन में ढहा
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Sasaram Latest News Prashant Kishor Sasaram News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।