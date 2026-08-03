प्रशांत किशोर के पैतृक गांव कोनार में जीत की खुशी में मनाया जश्न
शिवसागर, एक संवाददाता।षय है। लोगों को उम्मीद है कि अब क्षेत्र में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी समस्याओं के समाधान की दिशा में ते
शिवसागर, एक संवाददाता। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जीत की खबर मिलते ही उनके पैतृक गांव कोनार में खुशी की लहर दौड़ गई। समर्थकों और ग्रामीणों ने मिठाई बांटकर और ढोल-मजीरे बजाकर जीत का जश्न मनाया। सुबह से ही ग्रामीण टीवी पर चुनाव परिणाम देखने में जुटे रहे। जीत की पुष्टि होते ही गांव में उत्साह का माहौल बन गया। चौक-चौराहों पर लोगों की भीड़ जुट गई और समर्थकों ने विजयी नारे लगाए। ग्रामीणों ने कहा कि यह जीत पूरे क्षेत्र के लिए गौरव का विषय है। लोगों को उम्मीद है कि अब क्षेत्र में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी समस्याओं के समाधान की दिशा में तेजी आएगी।
युवाओं में भी खासा उत्साह देखने को मिला। प्रखंड उप प्रमुख और सासाराम विधानसभा के प्रत्याशी विनय कुमार सिंह ने कहा कि यह जीत बिहार की राजनीति में नई दिशा तय करेगी। उन्होंने कहा कि जनसुराज युवाओं को रोजगार देने, पलायन रोकने और शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में काम करेगा।
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