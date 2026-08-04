बांकीपुर विधानसभा में जनसुराज की जीत जनता के विश्वास की जीत : कुमारी माधुरी
बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर की जीत पर पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह है। महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष कुमारी माधुरी ने इसे जनता के समर्थन और सकारात्मक राजनीतिक बदलाव की जीत बताया। सभी ने इसे बिहार की नई राजनीतिक दिशा की शुरुआत माना और पार्टी नेतृत्व को शुभकामनाएं दीं।
कजरा, एक संवाददाता। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर की जीत पर जनसुराज पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। इस अवसर पर जनसुराज पार्टी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष कुमारी माधुरी ने हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि यह जीत किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि जनता के विश्वास, बदलाव की उम्मीद और बेहतर राजनीति की जीत है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता अब पारदर्शी, जवाबदेह और विकासोन्मुख राजनीति चाहती है। बांकीपुर की जनता ने अपने जनादेश के माध्यम से यह स्पष्ट संदेश दिया है कि अब राजनीति में सकारात्मक परिवर्तन की आवश्यकता है।
उन्होंने विश्वास जताया कि प्रशांत किशोर जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरते हुए क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करेंगे। इस अवसर पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया तथा इस ऐतिहासिक जीत पर बधाई दी। खुशी व्यक्त करने वालों में महेश यादव, धीरेंद्र सिंह, कन्हैया कुमार, खुशबू कुमारी, मिंटी देवी, कृष्णा कुमार, श्रवण कुमार, नवीन कुमार सहित जनसुराज पार्टी के कई कार्यकर्ता एवं समर्थक शामिल थे। सभी ने इस जीत को बिहार की नई राजनीतिक दिशा की शुरुआत बताते हुए पार्टी नेतृत्व को शुभकामनाएं दीं।
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