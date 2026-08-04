बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर की जीत पर जमालपुर में जश्न

जमालपुर, निज प्रतिनिधि।बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की जीत के बाद सोमवार को जमालपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक जश्न मनाया। कार्यकर्ताओं ने शहर में विजय जुलूस निकाला तथा जुबलीवेल चौक पर एक-दूसरे को गुलाल लगाकर और मिठाइयां खिलाकर अपनी खुशी का इजहार किया। पूरे कार्यक्रम के दौरान जन स्वराज के समर्थन में नारे गूंजते रहे और कार्यकर्ताओं ने इस जीत को जनता के विश्वास तथा बदलाव की राजनीति की जीत बताया। तथा कहा कि प्रशांत किशोर के नेतृत्व में बिहार में नई राजनीतिक सोच और विकास आधारित राजनीति को आगे बढ़ाने का संकल्प दोहराया। बांकीपुर की जनता ने लोकतांत्रिक मूल्यों और जनहित की राजनीति पर भरोसा जताया है।

मौके पर जिला प्रवक्ता रोहित सिन्हा, युवा जिलाध्यक्ष ऋतुराज बसंत, जिला महासचिव आशीष कुमार, नगर अध्यक्ष राकेश कुमार, मोकिम साहब, मनौव्वर आलम सहित अन्य ने कहा कि यह जीत केवल जन स्वराज की नहीं, बल्कि लोकतंत्र और जनता की ताकत की जीत है। बांकीपुर के मतदाताओं ने स्पष्ट संदेश दिया है कि अंतिम निर्णय जनता का होता है और लोकतंत्र में जनता ही सर्वोच्च है। उन्होंने सभी मतदाताओं के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि लोगों ने विधानसभा में एक मजबूत जनप्रतिनिधि भेजने का कार्य किया है। बांकीपुर की जनता ने विकास, जनहित और सकारात्मक राजनीति का समर्थन किया है। उनके अनुसार यह परिणाम बिहार की राजनीति में नए बदलाव का संकेत है और आने वाले समय में राज्य में जनभागीदारी आधारित राजनीति को और मजबूती मिलेगी।