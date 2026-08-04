पीके की जीत पर जयमंगलागढ़ में चढ़ाया लड्डू

पीके की जीत पर जयमंगलागढ़ में चढ़ाया लड्डू
मंझौल में बांकीपुर उप चुनाव में प्रशांत किशोर की जीत पर कार्यकर्ताओं ने जयमंगलागढ़ में लड्डू चढ़ाया। कार्यकर्ताओं का मानना है कि किशोर की जीत से बिहार की राजनीति में नया अध्याय शुरू होगा और इसका राज्य की राजनीति पर व्यापक असर पड़ेगा।
मंझौल। बांकीपुर उप चुनाव में जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की जीत की खुशी में कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को जयमंगलागढ़ में लड्डू चढ़ाया। कार्यकर्ताओं ने काफी मात्रा में प्रसाद के रूप में लड्डू का वितरण किया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि प्रशांत किशोर की जीत से बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू होगा। उनकी जीत से संपूर्ण बिहार की राजनीति पर असर पड़ेगा।
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