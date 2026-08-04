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प्रशांत किशोर की जीत पर मनाया गया उत्सव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, छपरा
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अमनौर/ एकमा , एक संवाददाता।देव सिरिसिया स्थित अमनौर के पूर्व विधायक शत्रुधन तिवारी उर्फ चोकर बाबा के आवास पर मंगलवार को उत्सव का माहौल रहा। बड़ी पूर्व विधायक चोकर बाबा ने कहा कि प्रशांत किशोर की...

प्रशांत किशोर की जीत पर मनाया गया उत्सव

अमनौर/ एकमा , एक संवाददाता। बांकीपुर विधानसभा सीट से जनसुराज के संस्थापक एवं पार्टी प्रमुख प्रशांत किशोर की जीत के बाद अमनौर प्रखंड के जगदेव सिरिसिया स्थित अमनौर के पूर्व विधायक शत्रुधन तिवारी उर्फ चोकर बाबा के आवास पर मंगलवार को उत्सव का माहौल रहा। बड़ी पूर्व विधायक चोकर बाबा ने कहा कि प्रशांत किशोर की जीत जनसुराज की विचारधारा, जनता के बढ़ते विश्वास और लोकतांत्रिक मूल्यों की जीत है। उन्होंने कहा कि इस परिणाम ने यह स्पष्ट कर दिया है कि बिहार की जनता अब विकास, पारदर्शिता और नई राजनीतिक सोच के पक्ष में अपना समर्थन दे रही है। उधर एकमा विधानसभा क्षेत्र के वरीय जन सुराज नेता विकास सिंह ने पटना पहुंचकर उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।

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इस दौरान उन्होंने बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि लोकतंत्र में जनता का जनादेश सर्वोपरि होता है। उन्होंने कहा कि बांकीपुर के मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर परिवर्तन का स्पष्ट संदेश दिया है। विकास सिंह ने कहा कि बिहार की जनता अब विकास, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, रोजगार और पारदर्शी व्यवस्था चाहती है। संजय सिंह, रवि दूबे, रामजी सिंह, गोलू महाराज, रमेश गिरी, प्रकाश कुशवाहा समेत पार्टी के अन्य कार्यकर्ता एवं समर्थक मौजूद थे।

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