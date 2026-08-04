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बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर की जीत पर खुशी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीसराय
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बांकीपुर उपचुनाव में जनसूराज के प्रशांत किशोर की जीत पर पार्टी नेताओं ने खुशियाँ मनाई हैं। युवा जिलाध्यक्ष कसतूरी रंजन और पूर्व प्रमुख महेश यादव ने इसे बांकीपुर की जनता की जीत बताया। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने भाजपा को एक ठोस सबक सिखाया है।

बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर की जीत पर खुशी

चानन। बांकीपुर उपचुनाव में जनसूराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की जीत पर पार्टी नेताओं ने खुशी जाहिर की है। युवा जिलाध्यक्ष सह पैक्स अध्यक्ष कसतूरी रंजन, पूर्व प्रमुख महेश यादव आदि ने जीत पर खुशी मनाते हुए कहा कि यह जीत बांकीपुर की जनता की जीत है। बिहार के लोगों ने भाजपा को सबक सिखाने का काम किया है।

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