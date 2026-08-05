जीत पर जन सुराज के कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न
बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव में जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर की जीत पर समर्थकों में खुशी का माहौल है। इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें मिठाई बांटी गई और अबीर-गुलाल खेला गया। युवा प्रदेश अध्यक्ष रवि रौशन ने इसे युवाओं और वंचितों की जीत बताया।
छौड़ाही, निज संवाददाता। बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव में जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की जीत पर पार्टी समर्थकों में जश्न का माहौल है। इसी के मद्देनजर बुधवार को आरबीएस फ्यूल सेंटर बरदाहा परिसर में जनसुराज पार्टी द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर जनसुराज से जुड़े नेता और कार्यकर्ताओं ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर और अबीर-गुलाल लगाकर जश्न मनाया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जनसुराज के युवा प्रदेश अध्यक्ष रवि रौशन ने कहा कि यह जीत प्रदेश के युवाओं, शोषित और वंचितों की जीत है। आदरणीय प्रशांत किशोर ने जिस विजन को लेकर संपूर्ण बिहार का भ्रमण किया। उसका प्रतिफल यह हुआ कि बांकीपुर की जनता ने उन्हें विधानसभा भेजकर बीजेपी के गढ़ को ध्वस्त कर दिया।
अब इनके मार्गदर्शन में बिहार एक नई दिशा की ओर निकल पड़ी है। मौके पर विकास पोद्दार,रूपम कुमारी, मो खुर्शीद आलम, मो फिरोज आलम, विनोद कुमार सिंह, विनेश कुमार, सुधीर सिंह, राजू कुमार समेत दर्जनों जन सुराज के कार्यकर्ता उपस्थित थे।
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