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प्रशांत किशोर की जीत राजनीतिक बदलाव का संदेश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रतापगढ़ - कुंडा
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बिहार के बांकीपुर विधानसभा सीट पर प्रशांत किशोर की ऐतिहासिक जीत ने राजनीतिक बदलाव का एक संदेश दिया है। उनकी मजबूत जनसम्पर्क रणनीति और लोकप्रियता को प्रदर्शित किया गया है। आई पैक के आमिर खान ने बताया कि वह भारतीय जनसंचार संस्थान से पढ़ाई कर चुके हैं।

प्रशांत किशोर की जीत राजनीतिक बदलाव का संदेश

प्रतापगढ़। बिहार के बांकीपुर विधानसभा सीट से प्रशांति किशोर की ऐतिहासिक जीत बिहार की राजनीतिक बदलाव का एक संदेश है। इससे उनकी मजबूत जनसम्पर्क की रणनीति और लोकप्रियता प्रदर्शित होती है। यह बातें शुक्रवार को प्रशांत किशोर के चुनाव में राजनीतिक रणनीति बनाने वाली पीआर संस्था आई पैक के साथ काम करने वाले बेल्हा के आमिर खान ने कही। मूलरूप से रामपुर अधारगंज के रहने वाले आमिर खान बिहार का उपचुनाव सम्पन्न होने के बाद घर आने पर शुक्रवार को मीडियाकर्मियों से बातचीत के दौरान कहा कि उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से विज्ञापन और जनसम्पर्क की पढ़ाई की है।

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