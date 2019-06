चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ममता बनर्जी से मिले, TMC के साथ कर सकते हैं काम

चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की है और उनके साथ काम करने के लिए राजी हो गए हैं. यह जानकारी समाचार एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से दी है। बताया जा रहा है कि बीजेपी, जदयू और वाईएसआर कांग्रेस के लिए रणनीति बना चुके प्रशांत किशोर एक महीने बाद आधिकारिक तौर पर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के लिए काम करना शुरू कर देंगे।

गौरतलब है कि प्रशांत किशोर नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के उपाध्यक्ष भी हैं। साथ ही बिहार में नीतीश कुमार ने उन्हें कैबिनेट का दर्जा दे रखा है। लोकसभा चुनाव में प्रशांत किशोर ने जदयू के लिए काम किया है और बीजेपी के साथ गठबंधन में 16 सीटें जिताने में मदद की।

Sources: Political Strategist Prashant Kishor to officially start working with West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee after one month https://t.co/gcV1EjK3z1