नीतीश कुमार के सुशासन का मुकाबला करेगा प्रशांत किशोर का जन सुराज, समझें क्या है तैयारी

चुनावी रणनीतिकार के करीबियों का कहना है कि प्रशांत किशोर इतनी जल्दी राजनीतिक दल का गठन नहीं करेंगे बल्कि बिहार के ग्रामीण इलाकों का दौरा कर अपनी संभावनाओं के लिए उर्वर जमीन तलाशेंगे।

इस खबर को सुनें