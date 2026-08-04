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प्रशांत किशोर की जीत पर जमुई में जश्न

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमुई
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प्रशांत किशोर की जीत पर जमुई में जश्न

जमुई। हिन्दुस्तान प्रतिनिधि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की जीत की खुशी सोमवार को जमुई में भी देखने को मिली। शहर के कचहरी चौक पर जनसुराज के जमुई विधानसभा प्रत्याशी अनिल साह के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ता और समर्थकों ने जोरदार जश्न मनाया। कार्यकर्ताओं ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी तथा पटाखे फोड़कर अपनी खुशी का इजहार किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रशांत किशोर के समर्थन में नारे लगाए और कहा कि यह जीत बिहार की राजनीति में बदलाव की दिशा में जनता के विश्वास का प्रतीक है। अनिल साह ने कहा कि बांकीपुर की जनता ने सकारात्मक राजनीति और विकास के एजेंडे पर भरोसा जताया है।

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उन्होंने कहा कि यह जीत जन सुराज के सभी कार्यकर्ताओं के परिश्रम और जनता के समर्थन का परिणाम है। इससे पूरे बिहार में संगठन को नई उर्जा मिलेगी। जश्न के दौरान कचहरी चौक पर उत्साह का माहौल बना रहा। बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे और उन्होंने आने वाले विधानसभा चुनाव में भी जन सुराज को मजबूत करने का संकल्प लिया।

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