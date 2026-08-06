प्रशांत किशोर की जीत पर बिहपुर में निकला विजय जुलूस
बिहपुर में बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जनसुराज उम्मीदवार प्रशांत किशोर की जीत पर विजय जुलूस निकाला गया। यह जुलूस मां वामकाली मंदिर में पूजा के बाद डाकबंगला परिसर से शुरू हुआ। जिला प्रवक्ता ने कहा कि यह जीत बिहार की राजनीति को नई दिशा देने वाली है।
बिहपुर, संवाद सूत्र। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जनसुराज उम्मीदवार प्रशांत किशोर की जीत पर बुधवार को बिहपुर में गाजे-बाजे के साथ विजय जुलूस निकाला गया। जुलूस की शुरुआत मां वामकाली मंदिर में पूजा-अर्चना के बाद डाकबंगला परिसर से हुई। जिला प्रवक्ता वेदप्रकाश ने कहा कि यह जीत बिहार की राजनीति को नई दिशा देगी। जुलूस में प्रखंड अध्यक्ष सत्यम कुमार, जिला प्रवक्ता वेदप्रकाश, प्रिंस उर्फ गोलू, अभिषेक चौधरी, सानू सनगही, सोनू झा, दीपक चौधरी आदि शामिल थे।
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