Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

प्रशांत किशोर की जीत पर बिहपुर में निकला विजय जुलूस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
Follow us on Google News
share

बिहपुर में बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जनसुराज उम्मीदवार प्रशांत किशोर की जीत पर विजय जुलूस निकाला गया। यह जुलूस मां वामकाली मंदिर में पूजा के बाद डाकबंगला परिसर से शुरू हुआ। जिला प्रवक्ता ने कहा कि यह जीत बिहार की राजनीति को नई दिशा देने वाली है।

प्रशांत किशोर की जीत पर बिहपुर में निकला विजय जुलूस

बिहपुर, संवाद सूत्र। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जनसुराज उम्मीदवार प्रशांत किशोर की जीत पर बुधवार को बिहपुर में गाजे-बाजे के साथ विजय जुलूस निकाला गया। जुलूस की शुरुआत मां वामकाली मंदिर में पूजा-अर्चना के बाद डाकबंगला परिसर से हुई। जिला प्रवक्ता वेदप्रकाश ने कहा कि यह जीत बिहार की राजनीति को नई दिशा देगी। जुलूस में प्रखंड अध्यक्ष सत्यम कुमार, जिला प्रवक्ता वेदप्रकाश, प्रिंस उर्फ गोलू, अभिषेक चौधरी, सानू सनगही, सोनू झा, दीपक चौधरी आदि शामिल थे।

ये भी पढ़ें:Jahanabad News: प्रशांत किशोर की जीत पर अरवल में विजय जुलूस निकालते कार्यकर्ता
ये भी पढ़ें:बांकीपुर उपचुनाव में जीत पर जन सुराज ने निकाला विजय जुलूस
ये भी पढ़ें:Siwan News मैरवा में जनसुराज कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bhagalpur Latest News Prashant Kishor Bhagalpur News अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।