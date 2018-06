शिवसेना के बयान पर शर्मिष्ठा का जवाब-मेरे पिता राजनीति में दोबारा नहीं रखेंगे कदम

कांग्रेस नेता शर्मिष्ठा मुखर्जी ने शिवसेना के उस बयान को खारिज किया है जिसमें इसने कहा था कि अगर बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला तो पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का नाम पीएम पद के लिए आगे कर दिया जाएगा। संजय राउत के इस बयान पर प्रणब की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने ट्वीट कर कहा, 'श्रीमान राउत, राष्ट्रपति पद से रिटायर होने के बाद मेरे पिता फिर दोबारा सक्रीय राजनीति में कदम नहीं रखने जा रहे हैं।'

Mr. Raut, after retiring as President of India, my father is NOT going to enter into active politics again https://t.co/WJmmZx5g1y