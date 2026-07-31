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योग को जन-जन तक पहुंचाने वाले प्रकाश लाल को दी श्रद्धांजलि

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मेरठ
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भारतीय योग संस्थान के संस्थापक प्रकाश लाल की 17वीं पुण्यतिथि सरस्वती शिशु मंदिर इंटर कॉलेज में मनाई गई। कार्यक्रम में साधकों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और योग के प्रति उनके योगदान को याद किया। आयोजन में विभिन्न योगासन भी कराए गए और संगीत प्रस्तुत किया गया।

योग को जन-जन तक पहुंचाने वाले प्रकाश लाल को दी श्रद्धांजलि

भारतीय योग संस्थान के संस्थापक स्वर्गीय प्रकाश लाल की 17वीं पुण्यतिथि गुरुवार को सरस्वती शिशु मंदिर इंटर कॉलेज केंद्र पर स्मृति दिवस के रूप में श्रद्धापूर्वक मनाई गई। कार्यक्रम में संस्थान के पदाधिकारियों और साधकों ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धासुमन अर्पित किए तथा योग को जन-जन तक पहुंचाने के उनके योगदान को याद किया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रांतीय प्रधान रविंद्र सिंह चौहान एवं अन्य पदाधिकारियों ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। जिला प्रधान सुनील राघव ने कार्यक्रम का संचालन किया, जबकि संजुला राघव और सीमा तोमर ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। आर्य नगर केंद्र की उषा वर्मा के नेतृत्व में साधकों ने प्रकाश लाल के जीवन पर आधारित योगगीत प्रस्तुत किया।

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इस अवसर पर विभिन्न केंद्रों के साधकों को योगासन कराए।इस दौरान जिला मंत्री विपिन कुमार चौहान, जिला संगठन मंत्री ब्रजपाल, जिला मीडिया प्रभारी यशपाल शर्मा जांगिड़, शंभू दयाल वर्मा, विनय सोम, अंजू रेहान, संजुला राघव, विपुल मित्तल, केपी मलिक, राकेश शर्मा, नीतू सिंह, शोभा गुसाईं, ललित शर्मा, पुष्पा गोदियाल सहित बड़ी संख्या में योग साधक उपस्थित रहे।

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