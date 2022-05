राहुल गांधी नाइटक्लब पार्टी के जवाब में कांग्रेस लाई शैंपेन, बीजेपी पर बोला हमला

एक नाइट क्लब में राहुल गांधी का एक वीडियो जारी करने के कुछ घंटों बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस नेता ने प्रकाश जावड़ेकर की शैंपेन के साथ तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है।

इस खबर को सुनें