जब सोनिया गांधी से मिलने उनके घर पहुंच गए मोदी सरकार के 3 बडे़ मंत्री, जानें पूरा मामला

संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने 17 जून से शुरू हो रहे संसद सत्र के सुचारू संचालन में कांग्रेस का सहयोग मांगने के लिए शुक्रवार को कांग्रेस संसदीय दल प्रमुख सोनिया गांधी से उनके घर जाकर मुलाकात की। प्रहलाद जोशी ने सोनिया के आवास में हुई बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा, ''सोनिया गांधी के साथ हमारी बैठक बहुत सौहार्दपूर्ण रही। हमने संसद की सुचारू कार्यप्रणाली के लिए उनका सहयोग मांगा। उन्होंने कहा कि उन्हें (विपक्ष को) भी सत्ता पक्ष के सहयोग की आवश्यकता है। मैंने उन्हें बताया कि सरकार सहयोग करने के लिए हमेशा तैयार है। उनके साथ केंद्र मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और अर्जुन राम मेघवाल भी थे।

संसद के सत्र से पहले, संसदीय मामलों पर मंत्रिमंडल की समिति शुक्रवार शाम को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर मुलाकात करेगी। सिंह समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे जिसके सदस्यों में गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हैं। 17वीं लोकसभा का पहला सत्र 26 जुलाई तक चलेगा और बजट पांच जुलाई को पेश होगा।

Delhi: Union Parliamentary Affairs Minister Prahlad Joshi, MoS Parliamentary Affairs Arjun Ram Meghwal and Minister of Agriculture and Farmers Welfare Narendra Singh Tomar, met UPA Chairperson Sonia Gandhi at her residence ahead of upcoming parliament session pic.twitter.com/V122PcEP8C