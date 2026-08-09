प्रज्ञान पब्लिक स्कूल में अंग्रेजी कविता पाठ प्रतियोगिता
120 से अधिक विद्यार्थियों ने पढ़ी कविताएं विद्यालय के 120 से अधिक विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों में अंग
बगोदर, प्रतिनिधि। बगोदर के जमुनिया/ हेसला में स्थित प्रज्ञान पब्लिक स्कूल में शनिवार को कविता पाठ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में विद्यालय के 120 से अधिक विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों में अंग्रेजी भाषा के प्रति रुचि जगाने के साथ-साथ उनके आत्मविश्वास, उच्चारण कौशल और मंचीय प्रस्तुति को निखारना था। प्रतिभागियों ने एक से बढ़कर एक कविताओं की प्रस्तुति दी। विद्यार्थियों ने अपनी प्रस्तुति से दर्शकों और शिक्षकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कई प्रस्तुतियां विशेष रूप से आकर्षण का केंद्र बनीं और तालियों से गूंज उठीं। विद्यालय प्रबंधन ने कहा कि प्रज्ञान पब्लिक स्कूल हमेशा विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए मंच उपलब्ध कराता है।
हमारा उद्देश्य केवल पाठ्यपुस्तकीय ज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि हर क्षेत्र में उन्हें जागरूक करना है। प्रतियोगिता ने विद्यालय के शैक्षणिक वातावरण में उत्साह और रचनात्मकता को नई ऊर्जा दी। कार्यक्रम के सफल आयोजन पर विद्यालय परिवार ने सभी प्रतिभागियों एवं शिक्षकों को बधाई दी।फोटो 08 जीआरडी 82 कार्यक्रम पेश करती छात्रा।
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