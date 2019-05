चुनाव आयोग को भेजी गई नाथूराम गोडसे पर साध्वी प्रज्ञा के बयान की रिपोर्ट

मध्यप्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने लोकसभा चुनाव में भोपाल से भाजपा उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के नाथूराम गोडसे पर दिये बयान पर अपनी रिपोर्ट निर्वाचन आयोग को भेज दी है। साध्वी ने बृहस्पतिवार (16 मई) को महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को 'देशभक्त' बताया था, हालांकि बाद में उन्होंने अपने बयान पर माफी भी मांग ली थी।

प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) वी एल कांताराव से प्रज्ञा के बयान के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, ''हमने इस संबंध में निर्वाचन आयोग को रिपोर्ट भेज दी है।" रिपोर्ट के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, ''निर्वाचन आयोग द्वारा इस पर कोई निर्णय लिये जाने के बाद हम जानकारी देगें।" इससे पहले, सीईओ ने आगर मालवा जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी से प्रज्ञा ठाकुर के बयान पर रिपोर्ट तलब की थी।

Madhya Pradesh: District Election Officer, Agar Malwa District, has submitted his report to Madhya Pradesh Election Commission in the matter of Pragya Singh Thakur's statement "Nathuram Godse was, is and will remain a 'deshbhakt'"