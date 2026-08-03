प्रज्ञा निकेतन में सम्मान समारोह, दो पूर्व मेधावी छात्रों को मिला सम्मान
सासाराम, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। निकेतन पब्लिक स्कूल में सम्मान समारोह आयोजित कर विद्यालय के दो पूर्व मेधावी छात्रों को उनकी उपलब्धियों के
सासाराम, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। प्रज्ञा निकेतन पब्लिक स्कूल में सम्मान समारोह आयोजित कर विद्यालय के दो पूर्व मेधावी छात्रों को उनकी उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं, शिक्षकों, अभिभावकों और विद्यालय परिवार के सदस्यों ने भाग लिया। विद्यालय के पूर्व छात्र सुजीत कुमार ने बीपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण कर कल्याण पदाधिकारी के पद पर सफलता हासिल की है। वहीं श्रेष्ठ सिन्हा ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से चार्टर्ड अकाउंटेंसी की डिग्री प्राप्त की है। विद्यालय के निदेशक डॉ. हिमांशु त्रिपाठी ने दोनों छात्रों को स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि विद्यालय हमेशा संस्कारों के साथ प्रतिभाओं को निखारने का कार्य करता रहा है।
विद्यालय प्रबंधक ई. संजय त्रिपाठी ने कहा कि पूर्व छात्रों की सफलता विद्यालय और परिवार दोनों के लिए गर्व का विषय है। सुजीत कुमार ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि सफलता के लिए मेहनत और धैर्य जरूरी है। वहीं श्रेष्ठ सिन्हा ने अपनी सफलता का श्रेय अपनी माता शीतल सिन्हा को दिया।
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