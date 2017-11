प्रद्युम्न हत्या कांड:बस कंडक्टर अशोक जेल से रिहा,गांव वालों ने चंदे से इकठ्ठा की जमानत राशि

गुरुग्राम के रेयान इंटरनेशनल स्कूल मर्डर केस में आरोपी बस कंडक्टर अशोक को बुधवार शाम को भोंडसी जेल से रिहा कर दिया गया। प्रद्युम्न हत्याकांड मामले में मंगलवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी कंडक्टर अशोक 50000 रुपए के निजी बॉन्ड पर जमानत दे दी थी। अदालत ने अपने फैसले में कहा, 'सीबीआई बस कंडक्टर अशोक के खिलाफ कोई भी सबूत जमा करने में नाकाम रही है। यह किसी के जीवन और मौत का सवाल है इसलिए 50,000 के निजी मुचलके पर अशोक को रिहा किया जाता है।' गौरतलब है कि प्रद्यृम्न के पिता वरुण ठाकुर की मांग पर हरियाणा सरकार ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला किया था। हरियाणा पुलिस ने 22 सितंबर को मामला सीबीआई के हाथ में सौंप दिया था। जांच में सीबीआई ने अशोक के खिलाफ कोई सबूत ना होने की बात कही थी और हरियाणा पुलिस पर सबूत नष्ट करने का आरोप लगाया था।

अशोक की जमानत के लिए जरूरी 50000 हजार रुपए उसके गांव वालों ने चंदा लगाकर इकठ्ठा किया। अशोक के गांव घमरोज के रहने वाले राजिंदर ने कहा, 'जब अदालत ने अशोक को जमानत देने के लिए 50,000 रुपए जमा करने की शर्त रखी तो हमने गांव में इस पैसे के लिए चंदा इकठ्ठा किया। गांव में अपनी क्षमता के मुताबिक लोगों ने 100, 200, 500 और किसी किसी ने 1000 से 2000 रुपए तक का चंदा दिया। हमने अब तक 200000 रुपए इकठ्ठा किए हैं, हमें पता है अशोक बेगुनाह है।' कंडक्टर अशोक की जमानत के बाद उसके वकील अनिल शर्मा का कहना है कि, 'अशोक को जमानत संविधान के अनुच्छेद 21 के आधार पर दी गई है। पुलिस और सीबीआई की जांच में कई असमानताएं पाई गईं। हमें संदेह का लाभ मिला।'

वहीं प्रद्युम्न के पिता वरुण ठाकुर का कहना है कि, 'मुझे मीडिया से पता चला कि एक ऑडियो क्लिप भी सामने आया है, जिसमें आरोपी छात्र और अशोक के बीच की बातचीत कैद है। सीबीआई मामले की जांच कर रही है और हमें परिणाम का इंतजार करना चाहिए।' अशोक को बेल मिलने पर प्रद्युम्न के परिवार के वकील सुशील टेकरीवाल ने कहा, 'प्रद्युम्न के पिता ये केस तब तक लड़ेंगे जब तक उन्हें न्याय नहीं मिल जाता। हमें कानून पर पूरा भरोसा है। हरियाणा पुलिस ने असली आरोपी को बचाने और पूरी जांच को प्रभावित करने की कोशिश की है।' बेटे की रिहाई से खुश अशोक के पिता से जब जमानत पर प्रतिक्रिया मांगी गई तो वो बोले, 'अशोक को जमानत मिलने से हम सब बहुत खुश हैं।'

Pradyuman's father will continue this fight till justice is served. We have complete trust on law. Haryana Police has tried to shield the real culprit & botch up the entire investigation.: Sushil Tekriwal, lawyer of Pradyuman family #PradyumanMurderCase pic.twitter.com/RHh8kKIT9m — ANI (@ANI) November 21, 2017

Came to know from media reports about an audio clip that has emerged with conversations b/w Ashok's & juvenile's family. CBI is conducting an inquiry and let us wait for the result: Varun Thakur, #Pradyuman's father pic.twitter.com/WiqbKVNO8J — ANI (@ANI) November 21, 2017