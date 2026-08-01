हाई और इंटर स्कूलों के छात्रों के लिए अब प्रैक्टिकल करना अनिवार्य

जिले के 208 इंटर स्कूलों में विज्ञान की प्रायोगिक पढ़ाई अब अनिवार्य की गई है। निदेशक माध्यमिक शिक्षा ने सरकारी स्कूलों के लिए निर्देश जारी किए हैं। नई प्रयोगशाला स्थापित की जाएंगी और आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है। 21 आदर्श विद्यालयों में भी प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी।

जिले के 208 इंटर स्कूलों में बच्चों की विज्ञान की व्यवहारिक पढ़ाई पर विशेष जोर दिया जा रहा है। पहले सरकारी इंटर स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए प्रायोगिक कक्षा जरूरी नहीं थी, पर अब नौवीं से बारहवीं तक के विद्यार्थियों के लिए प्रायोगिक पढ़ाई अनिवार्य होगी। इस संबंध में निदेशक माध्यमिक शिक्षा ने डीईओ, डीपीओ व संबंधित स्कूलों के एचएम को निर्देश जारी किया गया है। इसमें प्रयोगशालाओं में प्रयोग के काम में आने वाले उपकरणों व रसायन का ब्योरा तलब किया गया है। शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों की विज्ञान शिक्षा को प्रयोग आधारित और आधुनिक बनाने का फैसला लिया है। इसी कड़ी में सरकारी स्कूलों में 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए प्रायोगिक कक्षाओं को अनिवार्य कर दिया गया है। मसलन, जिले के सरकारी स्कूलों के छात्र विज्ञान की सैद्धांतिक कक्षा के साथ ही प्रैक्टिकल क्लास में भी समय बिताएंगे। जिले के पचास फीसदी हाई व इंटर स्कूलों में विज्ञान प्रयोगशाला नहीं है। जिले में 208 हाई व इंटर स्कूल हैं। जिनमें करीब एक सौ स्कूलों में ही विज्ञान प्रयोगशाला है। इसे देखते हुए विभान ने 9वीं और 12वीं तक के स्टूडेंट्स के लिए प्रायोगिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया है।

नई प्रयोगशालाओं का विकास जिले में सरकारी स्कूलों में विज्ञान की प्रायोगिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नई प्रयोगशाला विकसित करने की योजना पर काम किया जा रहा है, जिसके तहत स्कूलों में नई विज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की जाएंगी। इसके लिए शिक्षा विभाग ने स्कूलों को 15 दिनों के अंदर आवश्यक उपकरणों और संसाधनों की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिया है।

अलग- अलग मानक और उपयोग 9वीं-10वीं तथा 11वीं-12वीं क्लास के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए अलग-अलग मानक निर्धारित किए गए हैं। स्कूलों को प्रयोगशाला के लिए बीकर, माइक्रोस्कोप, वर्नियर कैलिपर्स, स्पेक्ट्रोमीटर, टेस्ट ट्यूब, रसायन, स्लाइड की खरीदारी करनी है। वहीं स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि नई प्रयोगशाला स्थापित होने तक निकट के स्कूल के सहयोग से प्रायोगिक कक्षाओं का संचालन किया जाए। स्कूलों में एक्सपर्ट के सहयोग से प्रयोगशाला स्थापित की जाएंगी, जिसके तहत एससीईआरटीऔर डायट के एक्सपर्ट स्कूलों में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की प्रयोगशाला स्थापित करने में सहयोग करेंगे। इसके साथ ही ये एक्सपर्ट उपकरणों की खरीद और प्रयोगशाला के संचालन में भी मदद करेंगे। जबकि स्कूल प्रबंध समिति को प्रयोगशाला के रख-रखाव और उपकरणों को सुरक्षित रखने में भागीदारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।

आदर्श स्कूलों में प्रयोगशालाएं जिले में चयनित 21 सरस्वती विद्या निकेतन (आदर्श विद्यालयों) में उपकरण एवं सामग्रियों का प्रभावी उपयोग कराने के लिए अपने शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान के विज्ञान विषय के व्याख्याता से समन्वय करते हुए प्राथमिकता के आधार पर 15 दिनों के अंदर अनिवार्य रूप से आदर्श विज्ञान प्रयोगशाला का संचालन सुनिश्चित करने का विभाग ने निर्देश दिया है। पत्र में कहा गया है कि यदि किसी उपकरण अथवा सामग्री की आपूर्ति अपूर्ण, क्षतिग्रस्त अथवा निर्धारित सूची के अनुरूप नहीं पायी जाती है, तो उसकी आपूर्ति अथवा प्रतिस्थापन विद्यालय में उपलब्ध कोष से सुनिश्चित कराया जाय। (नवादा से शशि भूषण पाठक)