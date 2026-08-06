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आरके बीएड कॉलेज सुघरी में प्रशिक्षुओं की प्रायोगिक परीक्षा आयोजित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीवान
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भगवानपुर हाट के आरके बीएड कॉलेज में 2024-26 सत्र के द्वितीय वर्ष की प्रायोगिक परीक्षा 5 और 6 अगस्त 2026 को आयोजित की गई। इस परीक्षा का उद्देश्य छात्रों को अपने व्यक्तित्व और क्षमता को समझने में मदद करना है। परीक्षा में बाह्य परीक्षक द्वारा छात्रों की सहभागिता और प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन किया गया।

आरके बीएड कॉलेज सुघरी में प्रशिक्षुओं की प्रायोगिक परीक्षा आयोजित

भगवानपुर हाट, एसं। प्रखंड क्षेत्र के आरके बीएड कॉलेज सुघरी में सत्र 2024 - 26 के द्वितीय वर्ष की बीएड की प्रायोगिक परीक्षा आयोजित की गई है। कार्यक्रम के अनुसार यह परीक्षा 5 एवं 6 अगस्त 2026 को निर्धारित है। इस कार्यक्रम के पहले दिन बुधवार को प्रशिक्षु छात्र - छात्राओं ने प्रायोगिक परीक्षा दी। इसमें प्रशिक्षु छात्र - छात्राओं ने स्वयं की समझ(ईपीसी - 4) की व्यवहारिक परीक्षा दी। इसका मुख्य उद्देश्य भावी शिक्षकों को अपने स्वयं के व्यक्तित्व, शक्तियों, कमजोरियों और भावनाओं को समझने में मदद करना है। व्यवहारिक परीक्षा बाह्य परीक्षक एल.एन. कॉलेज मुजफ्फरपुर के सहायक प्राध्यापक डॉ. चंदना कुमारी के पर्यवेक्षण एवं मार्गदर्शन में आयोजित की गई।

उन्होंने प्रशिक्षुओं की प्रायोगिक गतिविधियों, सहभागिता, प्रस्तुतीकरण एवं विषय-वस्तु की समझ का मूल्यांकन किया। संस्थान के प्रिंसिपल व केन्द्राधीक्षक डॉ. रमेश कुमार ने बताया कि छात्रों का शिक्षण-अभ्यास मूल्यांकन एवं साक्षात्कार गुरुवार को महाविद्यालय में आयोजित होगी। उन्होंने कहा कि प्रायोगिक परीक्षा प्रशिक्षुओं की व्यावहारिक दक्षता, आत्मविश्वास, चिंतनशीलता एवं व्यावसायिक क्षमता के मूल्यांकन का महत्वपूर्ण माध्यम है। संस्थान के निदेशक अरुण कुमार सिंह ने कहा कि परीक्षा के सफल आयोजन में महाविद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों का सराहनीय सहयोग है।

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