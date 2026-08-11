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उदय मेमोरियल बीएड कॉलेज से निकाली प्रभात फेरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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रांची में उदय मेमोरियल बीएड कॉलेज में 'हर घर तिरंगा' अभियान के तहत प्रभात फेरी निकाली गई। विद्यार्थियों ने नागरिकों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने की अपील की। प्राचार्य डॉ. चंदन कुमार पंकज ने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना है।

उदय मेमोरियल बीएड कॉलेज से निकाली प्रभात फेरी

रांची। उदय मेमोरियल बीएड कॉलेज में मंगलवार को ‘हर घर तिरंगा’ अभियान के तहत प्रभात फेरी निकाली गई। इस दौरान विद्यार्थियों ने आम नागरिकों से अपने-अपने घरों पर तिरंगा फहराने की अपील की। कॉलेज के प्राचार्य डॉ. चंदन कुमार पंकज ने कहा कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य लोगों में देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत करना है। कार्यक्रम में कॉलेज के सचिव संतोष महतो, राजेश कुमार, दयामनी कुमारी और मुकेश कुमार सहित कई लोग उपस्थित थे।

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