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राज्यपाल के हाथों स्वर्ण पदक से सम्मानित हुए प्रभांशु

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अंबेडकर नगर
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सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी के दीक्षांत समारोह में प्रभांशु पांडेय को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। उन्हें शास्त्री (बीए) संस्कृत परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने पर यह पुरस्कार दिया गया। प्रभांशु ने अपने माता-पिता और गुरुजनों का शुक्रिया अदा किया और युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा बने।

राज्यपाल के हाथों स्वर्ण पदक से सम्मानित हुए प्रभांशु

जहांगीरगंज। सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी के 44वें दीक्षांत समारोह में जिले के राजेसुल्तानपुर थाना क्षेत्र के बिजली तिहायतपुर निवासी छात्र प्रभांशु पांडेय को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने स्वर्ण पदक प्रदान कर सम्मानित किया। यह सम्मान उन्हें शास्त्री (बीए) संस्कृत (नव्यव्याकरण) परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने पर दिया गया। प्रभांशु ने कहा कि यह सम्मान उनके माता पिता एवं गुरुजनों के बेहतर सहयोग व मार्गदर्शन का परिणाम है। प्रभांशु ने दर्शन विभाग के अध्यक्ष डॉ. महेश शर्मा के प्रति आभार व्यक्त किया। वहीं सर्वोच्च अंक हासिल कर स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले प्रभांशु क्षेत्र के युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत बन गए हैं।

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