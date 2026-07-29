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स्नातक में नामांकन के लिए आज पीपीयू जारी करेगी तीसरी मेधा सूची

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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पीपीयू आज चार वर्षीय स्नातक में नामांकन के लिए तीसरी मेधा सूची जारी करेगा। छात्र अपनी मेरिट सूची को पीपीयू की वेबसाइट पर देख सकते हैं। नामांकन के लिए अंतिम तिथि 6 अगस्त है। इस बार कैटेगरी की माँग नहीं होगी और पहले से परिभाषित कॉलेजों में ही छात्रों को नामांकन लेना होगा।

स्नातक में नामांकन के लिए आज पीपीयू जारी करेगी तीसरी मेधा सूची

स्नातक में नामांकन के लिए आज पीपीयू जारी करेगी तीसरी मेधा सूची 6 अगस्त तक छात्र हर हाल में करा लें नामांकन बिहारशरीफ, निज संवाददाता। सत्र 2026-30 चार वर्षीय स्नातक में नामांकन के लिए पीपीयू गुरुवार को तीसरी मेधा सूची जारी करेगा। इसे पीपीयू के वेबसाइट पर देखा जा सकता है। समर्थ पर क्लिक कर छात्र अपना मेरिट देख सकते हैं। इस बार छुट्टी के दिनों में भी कॉलेज में नामांकन लिया जाएगा। कतरीसराय राजकीय डिग्री कॉलेज के प्राचार्य प्रो. रामकृष्ण परमहंस ने बुधवार को बताया कि इस बार मेधा सूची में नामांकन लेने वाले छात्रों की कैटेगरी नहीं देखी जाएगी।

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जारी सूची के अनुसार एलॉट कॉलेजों में वे नामांकन ले सकेंगे। उन्होंने बताया कि मेधा सूची के अनुसार उन्हें जो महाविद्यालय लिा है। उन्हें उस महाविद्यालय में नामांकन लेना अनिवार्य है। अन्यथा वे नामांकन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। कॉलेज पहले की तरह ही नामांकन शुल्क अपने पोर्टल पर खाता में ही लेंगे। (बिहारशरीफ से कुमार कौशलेंद्र)

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