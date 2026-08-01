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पीपीयू : बीए-एलएलबी में नामांकन को आवेदन सात तक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पटना
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पीपीयू ने बीए-एलएलबी 2026-31 सत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 अगस्त कर दी है। पहले यह 31 जुलाई थी। इच्छुक अभ्यर्थी विवि की आधिकारिक वेबसाइट या एडमिशन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। उन्हें तीन कॉलेजों का चयन भी करना होगा जहां यह पाठ्यक्रम संचालित होता है।

पीपीयू : बीए-एलएलबी में नामांकन को आवेदन सात तक

पीपीयू ने बीए-एलएलबी सत्र 2026-31 में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। पहले आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई थी, जिसे अब विस्तारित कर सात अगस्त कर दी गई है। डीएसडब्ल्यू प्रो. राजीव रंजन द्वारा जारी इस सूचना के तहत इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी विवि की आधिकारिक वेबसाइट www.ppup.ac.in या एडमिशन पोर्टल ppupadm.samarth.edu.in के माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं। विवि ने कहा कि अभ्यर्थी आवेदन भरते समय उन तीन कॉलेजों का चयन जरूर करेंगे, जहां यह पाठ्यक्रम संचालित होता है।

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