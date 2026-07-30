पीपीयू: तीसरी मेधा सूची जारी, 33 हजार को कॉलेज आवंटित
पीपीयू ने चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के लिए तीसरी मेधा सूची जारी की है, जिसमें कुल 32,917 विद्यार्थियों का नामांकन किया जाएगा। पहली और दूसरी सूची के आधार पर 47,330 विद्यार्थियों का नामांकन पूरा किया गया है। विद्यार्थी छह अगस्त तक काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल होकर नामांकन ले सकते हैं।
पीपीयू ने चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम में नामांकन के लिए गुरुवार को तीसरी मेधा सूची जारी कर दी। इस आधार पर कुल 32,917 विद्यार्थियों का विभिन्न कॉलेजों में नामांकन लिया जाएगा। विश्वविद्यालय ने पहली और दूसरी मेधा सूची के आधार पर 47,330 विद्यार्थियों का नामांकन पूरा कर लिया है।
नामांकन की प्रक्रिया
डीएसडब्ल्यू प्रो. राजीव रंजन ने बताया कि विद्यार्थी छह अगस्त तक आवंटित कालेजों में जाकर काउंसिलिंग प्रक्रिया में शामिल होने के बाद नामांकन ले सकते हैं। सात अगस्त तक कॉलेजों को नामांकन का सत्यापन का कार्य पूरा कर लेना होगा। तीसरी मेधा सूची के आधार पर नामांकन नहीं लेने वाले विद्यार्थी नामांकन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। तीसरी मेधा सूची ‘डीरिजर्व’ है। यानी तीसरी मेधा सूची में मेधा आरक्षण पर नहीं, बल्कि केवल अंकों के आधार पर बनी है।
छात्रों का रुझान
बताया कि पहली, दूसरी और तीसरी मेधा सूची के अनुसार सभी छात्र शहरी क्षेत्र के कॉलेजों में नामांकन लेना चाहते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के कॉलेजों में सीटें खाली रह जा रही हैं। है। कई विषयों में नामांकन शून्य है। जबकि इतिहास और जूलॉजी विषय में सबसे अधिक नामांकन हुआ है। बांग्ला विषय में मात्र एक नामांकन हुआ है। जबकि इन विषयों में 20 से 40 सीटें निर्धारित हैं। बताया कि केमेस्ट्री में बहुत कम नामांकन हुआ। विज्ञान में बॉटनी और जूलॉजी पढ़ने वालों की संख्या बढ़ी है।
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