स्नातक सातवें सेमेस्टर में नामांकन शुरू, आगे पढ़ाई नहीं करने का भी विकल्प मौजूद

स्नातक सातवें सेमेस्टर में नामांकन शुरू, आगे पढ़ाई नहीं करने का भी विकल्प मौजूद
बिहारशरीफ, पीपीयू ने स्नातक सातवें सेमेस्टर में नामांकन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। छठे सेमेस्टर में पास छात्रों को एक्जिट का विकल्प है। सीजीपीए के अनुसार बैचलर या ऑनर्स विद रिसर्च की डिग्री मिलेगी। जानकारी पीपीयू की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
सातवें सेमेस्टर में नामांकन शुरू, आगे पढ़ाई नहीं करने का भी विकल्प मौजूद सत्र 2023-27 के छात्र कॉलेज में करवा लें नामांकन बिहारशरीफ, निज संवाददाता। पीपीयू ने स्नातक सातवें सेमेस्टर में नामांकन के लिए दिशा निर्देश जारी किया है। जिन्होंने छठे सेमेस्टर की परीक्षा दे दी है। एक से छह सेमेस्टर तक कुल 120 में से कम से कम 108 क्रेडिट अंक मिला हो। वे इसमें नामांकन ले सकते हैं। सत्र 2023-27 के ऐसे छात्र कॉलेज में सातवें सेमेस्टर में नामांकन करवा लें।
छठे सेमेस्टर में पास छात्र विकल्प
नालंदा कॉलेज की प्राचार्य प्रो. सुनीता सिन्हा ने बताया कि छठे सेमेस्टर में पास छात्र जिनका सीजीपीए 7.5 से अधिक या कम है और वे सातवें सेमेस्टर में नामांकन नहीं लेना चाहते हैं। वे एक्जिट का विकल्प ले सकते हैं। उन्हें बैचर की डिग्री दी जाएगी। छठे सेमेस्टर में पास छात्र जिनका सीजीपीए 7.5 से कम है और वे सातवें सेमेस्टर में नामांकन करवाते हैं, तो आठ सेमेस्टर पूरा होने पर उन्हें बैचलर ऑनर्स की डिग्री मिलेगी। जबकि, छठे सेमेस्टर में पास छात्र जिनका सीजीपीए 7.5 से अधिक होगा, उन्हें आठवां सेमेस्टर पूरा करने पर ऑनर्स विद रिसर्च की डिग्री दी जाएगी। इसकी पूरी जानकारी पीपीयू के वेबसाइट पर भी देखी जा सकती है। (बिहारशरीफ से कुमार कौशलेंद्र)
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