मांगों को लेकर विद्युत कर्मियों का धरना-प्रदर्शन

मांगों को लेकर विद्युत कर्मियों ने गुरुवार को बिजलीघरों पर धरना-प्रदर्शन किया। इससे कार्य भी प्रभावित रहा। हालांकि अधिकतर स्थानों पर इंजीनियरों ने समझा-बुझाकर आक्रोशित कर्मचारियों से कार्य कराया। कुछ जगह फॉल्ट देरी से सही हो पाए। इससे पूर्व उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन निविदा/संविदा कर्मचारी संघ ने मुख्य अभियंता को आंदोलन की सूचना दी थी। संघ का आरोप है कि वर्षों से कार्यरत अनुभवी आउटसोर्स कर्मचारियों को हटाया जा रहा है, बकाया वेतन का भुगतान नहीं हो रहा है, निर्धारित वेतनमान लागू नहीं किया गया है तथा श्रम कानूनों और पूर्व आदेशों का पालन नहीं हो रहा है। संगठन ने बताया कि इन मांगों को लेकर पहले प्रस्तावित आंदोलन को स्थगित किया गया था, लेकिन समस्याओं के समाधान और वार्ता में बनी सहमति का कार्यवृत्त जारी न होने के कारण आंदोलन दोबारा शुरू करने का निर्णय लिया गया है।