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चिरईगांव के दो उपकेंद्रों की बिजली गुल, 50 गांव प्रभावित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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चिरईगांव (वाराणसी) में शनिवार रात करीब आठ बजे बिजली आपूर्ति ठप हो गई, जिससे 50 से अधिक गांवों के हजारों उपभोक्ता अंधेरे में रह गए। यह स्थिति दिन में भी जारी रही। एसडीओ ने बताया कि मुख्य लाइन में फाल्ट के कारण बिजली बाधित हुई है और आपूर्ति शीघ्र बहाल करने का प्रयास किया जा रहा है।

चिरईगांव के दो उपकेंद्रों की बिजली गुल, 50 गांव प्रभावित

चिरईगांव (वाराणसी)। जाल्हुपुर एवं छाही उपकेंद्र से जुड़े क्षेत्रों में शनिवार रात करीब आठ बजे अचानक बिजली आपूर्ति ठप हो गई। इससे 50 से अधिक गांवों के हजारों उपभोक्ता अंधेरे में रहने को मजबूर हो गए। भीषण उमस के बीच बिजली गुल होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। दिन में भी दोनों उपकेंद्रों से ट्रिपिंग और बिजली की आवाजाही का सिलसिला जारी रहा। लगातार बाधित हो रही आपूर्ति से घरेलू उपभोक्ताओं के साथ किसानों और व्यापारियों को भी दिक्कतें उठानी पड़ीं। रात में घरों में पंखे, कूलर और अन्य विद्युत उपकरण बंद हो गए। एसडीओ एसबी प्रसाद ने बताया कि रात करीब आठ बजे मुख्य लाइन में कहीं फाल्ट आने के कारण बिजली आपूर्ति बाधित हुई है।

फाल्ट का पता लगाया जा रहा है। आपूर्ति शीघ्र बहाल हो जाएगी।करसड़ा उपकेंद्र की मेन सप्लाई बंदरोहनिया। करसड़ा उपकेंद्र की मेन सप्लाई शनिवार रात 8 बजे बंद हो गई। इससे हजारों उपभोक्ताओं के घरों में अंधेरा छा गया। भिखारीपुर से सप्लाई बंद होने से करसड़ा उपकेंद्र के सभी फीडरों से आपूर्ति ठप हो गई। उपकेन्द्र से रात 11:00 बजे तक सप्लाई नार्मल होने की जानकारी मिली।

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