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बिजली संकट के खिलाफ डिनोबिली मोड़ पर रोड जाम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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नुनुडीह विद्युत सब-स्टेशन में तकनीकी खराबी के कारण, रविवार से सोमवार सुबह तक दो लाख उपभोक्ताओं को बिजली नहीं मिली। इस स्थिति से प्रभावित लोग हंगामा करते हुए मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। अधिकारियों ने समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया। हालांकि, बिजली संकट सोमवार को भी बना रहा।

बिजली संकट के खिलाफ डिनोबिली मोड़ पर रोड जाम

नुनुडीह विद्युत सब-स्टेशन के डीवीसी और भागा फीडर में तकनीकी खराबी आने से रविवार की सुबह 10 बजे से सोमवार सुबह नौ बजे तक बिजली ठप रही। इससे शालीमार, भागा, जोड़ापोखर, डिगवाडीह और जियलगोरा के दो लाख उपभोक्ता प्रभावित हुए। डिगवाडीह डीजी प्लांट बाधित रहने से बरारी, लोदना, जयरामपुर व बागडिगी में भी अंधेरा रहा। आक्रोशित लोगों ने रविवार की रात करीब 12 बजे झरिया-सिंदरी मुख्य मार्ग को डिनोबिली मोड़ के समीप जाम कर दिया और विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। सड़क जाम होने से वाहनों की लंबी कतार लग गई। सूचना पाकर सुदामडीह व जोरापोखर पुलिस मौके पर पहुंची। लोगों ने कहा कि उमस भरी गर्मी में रहना मुश्किल हो गया है।

जोड़ापोखर थाना प्रभारी उदय प्रसाद गुप्ता द्वारा बिजली विभाग के अधिकारियों से वार्ता कर समस्या समाधान कराने के आश्वासन के बाद जाम समाप्त हुआ। सोमवार सुबह करीब 7 बजे इस क्षेत्र की बिजली बहाल हुई।अधिकारियों के मुताबिक, पाथरडीह की गुलगुलिया बस्ती के पास इन्सुलेटर ब्रेकडाउन हुआ था। रेलवे लाइन पास होने के कारण रेलवे से शटडाउन मिलने में देरी हुई। सोमवार को भी दिन भर बिजली संकट बना रहा। उपभोक्ताओं का आरोप है कि विभाग बिल वसूली में आगे है, लेकिन संकट के समय अधिकारी फोन नहीं उठाते। इसी लचर बिजली व्यवस्था से परेशान डिगवाडीह के

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