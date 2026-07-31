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मांगों को लेकर बिजलीघरों पर संविदा कर्मियों का धरना-प्रदर्शन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मथुरा
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मांगों को लेकर विद्युत कर्मियों ने शुक्रवार को भी बिजलीघरों पर धरना-प्रदर्शन किया। इससे विद्युत कार्य भी प्रभावित रहा। शहर एवं देहात में अलग-अलग स्था

मांगों को लेकर बिजलीघरों पर संविदा कर्मियों का धरना-प्रदर्शन

मांगों को लेकर विद्युत कर्मियों ने शुक्रवार को भी बिजलीघरों पर धरना-प्रदर्शन किया। इससे विद्युत कार्य भी प्रभावित रहा। शहर एवं देहात में अलग-अलग स्थानों पर हुए फॉल्ट देरी से सही हो पाए। उपभोक्ता सोशल मीडिया पर सूचना भेजते रहे। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन निविदा/संविदा कर्मचारी संघ के अध्यक्ष राम कुमार कुंतल ने कहा कि वर्षों से कार्यरत अनुभवी आउटसोर्स कर्मचारियों को हटाया जा रहा है, बकाया वेतन का भुगतान नहीं हो रहा है, निर्धारित वेतनमान लागू नहीं किया गया है तथा श्रम कानूनों और पूर्व आदेशों का पालन नहीं हो रहा है। शुक्रवार को शहर एवं देहात के बिजलीघरों पर कर्मचारियों ने धरना-प्रदर्शन किया।

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नारेबाजी की। सभी से एकजुट रहने की अपील की। कर्मचारियों ने सोशल मीडिया ग्रुप पर इसके फोटो भी शेयर किए।

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