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शिविर में पीएम सूर्य घर योजना की दी गई जानकारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बक्सर
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चौसा के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में दक्षिण बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी द्वारा शिविर आयोजित किया गया। शिविर में पीएम सूर्य घर योजना की जानकारी दी गई, जिसमें घरेलू सोलर संयंत्रों के लिए अनुदान उपलब्ध कराए जाने की बात कही गई। आवेदन करने की प्रक्रिया भी समझाई गई।

शिविर में पीएम सूर्य घर योजना की दी गई जानकारी

चौसा, एक संवाददाता। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के परिसर में शनिवार को दक्षिण बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के द्वारा शनिवार को शिविर आयोजित किया गया।

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शिविर का उद्देश्य

चौसा विधुत आपूर्ति प्रशाखा के कनीय अभियंता अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित इस शिविर में राज्य सरकार के ऊर्जा विभाग द्वारा संचालित किए जाने वाले पीएम सूर्य घर योजना के बारे में उपभोक्ताओं को जानकारी दी गई। शिविर में घरेलू ग्रिड कनेक्टेड रुफटाॅप सोलर संयंत्रों हेतु दिए जाने वाले अनुदान (सब्सिडी) और इससे प्राप्त होने लाभ से लोगों को अवगत कराते हुए इसका फायदा उठाने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

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आवेदन प्रक्रिया

कनीय अभियंता ने बताया कि पीएम सूर्य घर योजना का लाभ उठाने के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया गया है। मोबाइल नम्बर और बैंक खाता के माध्यम से लोग आवेदन कर सकते हैं। आवेदन जमा करने के 45 दिनों में इस योजना का कनेक्शन कर दिया जाएगा।

अनुदान की जानकारी

उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत 1 से 2 किलो वाट का कनेक्शन लेने के लिए 30 हजार की सब्सिडी दी जाएगी। वहीं 3 किलो वाट अथवा उससे अधिक का कनेक्शन लेने पर अधिकतम 78 हजार रुपए सब्सिडी निर्धारित की गई है। इस योजना का लाभ उठाने पर बिजली बिल में भारी कमी आएगी। इससे बिजली कटौती से मुक्ति मिलेगी तथा पर्यावरण संरक्षण में योगदान करने में सहायता मिलेगी। (चौसा से सुधीर सिन्हा)

सामान्य प्रश्न

पीएम सूर्य घर योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे किया जा सकता है?
मोबाइल नम्बर और बैंक खाता के माध्यम से लोग आवेदन कर सकते हैं।
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