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एक करोड़ देने के एक वर्ष बाद भी स्कूल के उपर से नहीं हटे बिजली के तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मिर्जापुर
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-खतरों के बीच नौनिहाल पढ़ाई करने का विवश7,8,9- दो सिंगल कालम , एक डीसी फोटो 7,8,9- दो सिंगल कालम , एक डीसी फोटो 7,8,9- दो सिंगल कालम , एक डीसी फोटो 7,

एक करोड़ देने के एक वर्ष बाद भी स्कूल के उपर से नहीं हटे बिजली के तार

मिर्जापुर,संवाददाता। परिषदीय विद्यालयों के उपर से गुजरे काल रूपी हाईटेंशन तार को शिफ्ट करने में कार्यदायी संस्थाओं की लापरवाही आड़े रहा है। बिजली तारों के शिफ्ट करने के लिए एक वर्ष पूर्व शासन स्तर से ही एक करोड़ 16 लाख रुपये लेने के बाद भी विद्युत विभाग को दिया जा चुका है। बावजूद इसके विद्युत विभाग के अधिकारियों के कान पर जूं तक नहीं रेंगा, जबकि बीएसए की ओर से बार-बार रिमाइंडर के अलावा शासन व जिला प्रशासन की अमूमन प्रत्येक बैठक में स्कूल के उपर से गुजरे बिजली के खतरनाक तारों की शिफ्टिंग का मुद्दा छाया रहता है।

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बिजली विभाग की लेटलतीफी

बैठक में जिलाधिकारी आदि अधिकारियों के बिजली अधिकारियेां पर दबाव डालने पर अधिकारी आश्वासन देने के बाद बाहर निकलते ही पुराने ढर्रे पर आ जाता है। जिले के विभिन्न विकास खंडों के ग्रामपंचायतों में स्थित लगभग 101 परिषदीय विद्यालयों के उपर से हाईटेंशन तार गुजरा है। विंध्याचल मंडल के पूर्व आयुक्त ने स्कूल के उपर से बिजली के तारों को हटवाने के लिए लगातार दबाव बनाया था,लेकिन उनके जाने के बाद मामला ठंडा पड़ गया। बुधवार को हुई टास्क फोर्स की बैठक में भी स्कूल के उपर बिजली के तारों की शिफ्टिंग का मुद्दा छाया रहा।

छात्रों की सुरक्षा का खतरा

जिलाधिकारी के पूछताछ करने पर अधिशासी अभियंता विद्युत ने बताया कि अब तक जनपद के 76 विद्यालयों के उपर से गुजरे बिजली के तारों को शिफ्ट किया जा चुका है,लेकिन किन विद्यालयों पर तार हटाए गए उसकी सूची फिलहाल उपलब्ध नहीं कराया। बिजली विभाग की लेटलतीफी के बीच विद्यालयों में अध्ययनरत नौनिहालों की जानपर खतरा मंड़रा रहा है। यह हाल तब है जबकि इससे पहले स्कूल के ऊपर हाइटेंशन तार गिरने की घटना में बच्चे घायल भी हो चुके हैं। अभिभावक भी समय समय पर तारों को हटाने के लिए प्रदर्शन कर जिला प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराते रहते हैं।

FAQs

हाईटेंशन तारों को शिफ्ट करने में देरी का कारण क्या है?
कार्यदायी संस्थाओं की लापरवाही और बिजली विभाग की लेटलतीफी इस देरी का कारण है।
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