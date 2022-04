बिजली संकट: राज्यों पर कोयला कंपनियों का हजारों करोड़ का बकाया, महाराष्ट्र-बंगाल सबसे ऊपर

सरकारी सूत्रों के मुताबिक, बकाया राशि के मामले में सबसे ऊपर ‘महाराष्ट्र राज्य पावर जनरेशन कंपनी’ है। इस पर कोल इंडिया का 2,608.07 करोड़ रुपये का बकाया है। वहीं दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल है।

Sun, 01 May 2022 05:54 AM

Himanshu Jha हिन्दुस्तान,नई दिल्ली। Sun, 01 May 2022 05:54 AM

