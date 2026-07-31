अनपरा की 02 इकाइयां बंद, बढ़ी मुश्किलें
35 सौ मेगावाट से अधिक एनर्जी एक्सचेंज से खरीदनी पड़ी बिजली चेंज से खरीदनी पड़ी बिजली 14 मियू से अधिक की करनी पड़ी आपात
अनपरा,संवाददाता। मानसून की बेरूखी से बिजली खपत में लगातार इजाफे के बीच अनपरा-ओबरा समेत प्रदेश की 5690मेगावाट से अधिक क्षमता की 11 विद्युत इकाइयां बंद होने से प्रदेशवासियों को एक बार फिर आपात कटौती का सामना करना पड़ रहा है।
बंद विद्युत इकाइयां
अनपरा बिजलीघर की 28 जुलाई को 210 मेगावाट की पहली इकाई बंद होने के बाद झटका तब लगा जब गुरुवार देर रात 21:16 पर बिजलीघर की 500 मेगावाट की छठवीं इकाई से भी तकनीकी कारणों से उत्पादन बंद करना पड़ गया। दोनों इकाइयों से हालांकि 3 अगस्त तक उत्पादन शुरू होने की सम्भावना प्रबन्धन ने जतायी है।
अन्य प्रभावित इकाइयाँ
दिक्कत यह रही कि उत्पादन निगम के ओबरा सी की 660 मेगावाट की पहली इकाई 9 जुलाई से,हरदुआगंज की सातवीं और नौंवी 360 मेगावाट 2 व सात जुलाई से,जवाहरपुर की 660 मेगावाट की दूसरी 30 जुलाई से ,पनकी की 660 मेगावाट की इकाई 30 जुलाई से बंद चल रही थी। घाटमपुर,अनपरा सी ,एलपीजीसीएल व टांडा की भी2640 मेगावाट की कुल चार इकाइयां बंद रहने के कारण कुल 627 मियू बिजली खपत पूरा करना मुश्किल हो गया।
खरीदने पड़ी बिजली
सिस्टम कंट्रोल सूत्रों के मुताबिक को एनर्जी एक्सचेंज से लगभग 35 सौ मेगावाट बिजली खरीदनी पड़ी फिर भी 14 मिलियन यूनिट से अधिक की आपात कटौती करनी पड़ी है।
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