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आये 122 आवेदन आये, 99 का निस्तारण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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वाराणसी में पावर कॉरपोरेशन के निदेशक के निर्देश पर मिर्जापुर जोन में शनिवार को विशेष कैंप लगाया गया। 36 स्थानों पर आयोजित कैंप में 122 आवेदन आए, जिनमें से 99 का तत्काल निस्तारण किया गया। 75 फीसदी समस्याओं का समस्याओं का समाधान किया गया है, शेष एक सप्ताह में हल होगा।

आये 122 आवेदन आये, 99 का निस्तारण

वाराणसी। पावर कॉरपोरेशन के निदेशक के निर्देश पर शनिवार को बिजली विभाग की ओर से मिर्जापुर जोन में विशेष कैंप लगाया गया। मुख्य अभियंता लोकेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि 36 स्थानों पर कैंप का आयोजन किया गया। इमसेंÈ 122 आवेदन आए, 99 आवेदनों का तत्काल निस्तारण कर दिया गया। बिल रिवीजन के 41 में से 132 आवेदनों का निस्तारण हुआ। खराब मीटर के 11 शिकायतें आईं, जिसमें सात मीटर बदलवा दिया गए। विद्या परिवर्तन के 11 प्रकरणों का समाधान किया गया। मोबाइल अपडेट के 42 आवेदन मिले थे। सभी उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबर अपडेट कर दिए गए। उन्होंने बताया कि 75 प्रतिशत आवेदन का निस्तारण किया गया है।

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शेष का भी एक सप्ताह के अंदर समाधान कर दिया जाएगा।

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