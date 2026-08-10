जिला पंचायत सभागार में होगा कुक्कुट सम्मेलन
गोण्डा में मंगलवार को कुक्कुट सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य कुक्कुट पालन में निवेश, तकनीकी नवाचार, और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है। यह कार्यक्रम जिला पंचायत सभागार में सुबह 10 बजे से शुरू होगा। मंडलायुक्त दुर्गा शक्ति नागपाल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगी।
गोण्डा। कुक्कुट पालन के क्षेत्र में निवेश, तकनीकी नवाचार, रोजगार सृजन तथा कृषकों एवं उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मंगलवार को जिला पंचायत सभागार में कुक्कुट सम्मेलन (पोल्ट्री कॉन्क्लेव) आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन का आयोजन पूर्वाह्न 10 बजे से होगा। कार्यक्रम में मंडलायुक्त दुर्गा शक्ति नागपाल मुख्य अतिथि तथा डीएम विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगी। कार्यक्रम में संबंधित विभागों के अधिकारी, कुक्कुट पालक, कृषक, उद्यमी एवं अन्य संबंधित लोग प्रतिभाग करेंगे।
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