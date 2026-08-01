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पोस्टर प्रतियोगिता में टीना प्रथम और सिमरन द्वितीय

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुडकी
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रुड़की में मैथोडिस्ट गर्ल्स पीजी कॉलेज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान के तहत पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में छात्राओं ने नशे के दुष्प्रभाव के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए आकर्षक पोस्टर बनाए। कार्यक्रम का नेतृत्व डॉ. पायल अग्रवाल ने किया।

पोस्टर प्रतियोगिता में टीना प्रथम और सिमरन द्वितीय
पोस्टर प्रतियोगिता में टीना प्रथम और सिमरन द्वितीय

रुड़की, संवाददाता। मैथोडिस्ट गर्ल्स पीजी कॉलेज में शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान के तहत राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई की ओर से पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित की गई। कार्यक्रम का आयोजन एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी डॉ. पायल अग्रवाल के नेतृत्व तथा महाविद्यालय की प्रबंधिका मिस जे सिंह और प्राचार्या डॉ. अमिता श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में हुआ। प्रतियोगिता में छात्राओं ने नशे के दुष्प्रभाव, स्वस्थ जीवनशैली और नशामुक्त समाज पर आधारित आकर्षक पोस्टर बनाकर जागरूकता का संदेश दिया।

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