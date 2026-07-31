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नशा मुक्ति पोस्टर प्रतियोगिता में श्वेता पाल रही प्रथम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिजनौर
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- शकुंतला पीजी कॉलेज में नशा मुक्ति पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजननशा मुक्ति पोस्टर प्रतियोगिता में श्वेता पाल रही प्रथमनशा मुक्ति पोस्टर प्रतियोगिता म

नशा मुक्ति पोस्टर प्रतियोगिता में श्वेता पाल रही प्रथम
नशा मुक्ति पोस्टर प्रतियोगिता में श्वेता पाल रही प्रथम

शकुंतला स्नातकोत्तर महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वावधान में नशा मुक्ति विषय पर पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता में श्वेता पाल, शौर्य भटनागर, दिया चौधरी, अलवीरा, सानिया मलिक सहित कई छात्र-छात्राओं ने भाग लिया। प्रतियोगिता में श्वेता पाल बीएससी प्रथम वर्ष ने प्रथम, शौर्य भटनागर बीकॉम द्वितीय वर्ष व दिया चौधरी (बीकॉम तृतीय वर्ष) ने संयुक्त रूप से द्वितीय तथा अलवीरा बीए प्रथम वर्ष व सानिया मलिक ने संयुक्त रूप से तृतीय स्थान प्राप्त किया। प्राचार्य डॉ. एचजी पाठक ने नशा मुक्ति के लिए समाज में जागरूकता फैलाने का आह्वान किया। उप प्राचार्या डॉ. शिवानी शर्मा तथा एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी डॉ. मनोज कुमार ने भी नशा मुक्ति के महत्व पर विचार व्यक्त किए।कार्यक्रम

के सफल संचालन में नैंसी त्यागी, पारुल राव, हर्षि अग्रवाल, मितुल कुमार, अभिषेक अग्रवाल, गुंजन शर्मा, स्वाति शर्मा, अमित चौहान व अमित कुमार का विशेष सहयोग रहा।

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