बनारस घराने की पांच विभूतियों पर विशेष पोस्टकार्ड
वाराणसी के विश्वेश्वरगंज स्थित प्रधान डाकघर में बनारस घराने के पांच बड़े संगीतज्ञों को समर्पित चित्रात्मक पोस्टकार्ड सेट का विमोचन किया गया। कुल 550 सेट में से 200 विदेश भेजे जाएंगे और 350 सेट फिलाटेली प्रेमियों के लिए उपलब्ध रहेंगे। इस पहल का उद्देश्य संगीत परंपरा को बढ़ावा देना है।
वाराणसी, प्रमुख संवाददाता। विश्वेश्वरगंज स्थित प्रधान डाकघर में सोमवार को बनारस घराने के पांच महान संगीतज्ञों को समर्पित चित्रात्मक पोस्टकार्ड सेट का विमोचन किया गया। उत्तर प्रदेश पोस्टल सर्किल और पोस्टक्रॉसिंग वेलफेयर सोसाइटी ऑफ इंडिया के कार्यक्रम में विशेष पोस्टकार्ड जारी हुए। इसके केवल 550 सेट तैयार हुए हैं। इनमें 200 सेट विदेशों में भेजे जाएंगे जबकि 350 सेट देश के फिलाटेली प्रेमियों और संग्रहकर्ताओं के लिए उपलब्ध रहेंगे। उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक एवं पोस्टक्रॉसिंग वेलफेयर सोसाइटी ऑफ इंडिया के मुख्य संरक्षक डॉ. राजेंद्र पाल सिंह ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य फिलाटेली को बढ़ावा देने के साथ बनारस घराने की विश्वविख्यात संगीत परंपरा को देश और विदेश तक पहुंचाना है।
उन्होंने कहा कि पहले चरण में भारतरत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, पद्म विभूषण पं. राजन मिश्र, ठुमरी साम्राज्ञी सिद्धेश्वरी देवी, तबला सम्राट पं. किशन महाराज और पद्मविभूषण गिरिजा देवी शामिल हैं। भविष्य में बनारस घराने के अन्य महान कलाकारों को भी इस शृंखला में शामिल किया जाएगा। पोस्टक्रॉसिंग वेलफेयर सोसाइटी के प्रतिनिधि सेवानिवृत्त कर्नल अखिल कुमार ने कहा कि ये विशेष पोस्टकार्ड भारत के सांस्कृतिक राजदूत के रूप में काशी की संगीत परंपरा का संदेश वैश्विक स्तर तक पहुंचाएंगे। इस अवसर पर विशेष स्मारक भी जारी किया गया। इसकी डिजाइन भगवान शिव के डमरू, शंख और मां गंगा की लहरों से प्रेरित है जो काशी की आध्यात्मिक एवं सांगीतिक विरासत का प्रतीक है।
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