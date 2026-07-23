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भारतीय डाक कर्मचारी संघ का प्रदर्शन चौथे दिन भी जारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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मुजफ्फरपुर में भारतीय डाक कर्मचारी संघ के कर्मियों ने लगातार चौथे दिन प्रदर्शन जारी रखा। कर्मचारी 11 मांगों, जैसे रिक्त पदों को भरने और पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शन में एक सौ से अधिक कर्मियों ने काली पट्टी पहनकर विरोध किया। संघ ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी भी दी।

भारतीय डाक कर्मचारी संघ का प्रदर्शन चौथे दिन भी जारी

मुजफ्फरपुर, वसं। भारतीय डाक कर्मचारी संघ (पोस्टमैन एवं एमटीएस) के मुजफ्फरपुर प्रमंडल में कर्मियों का प्रदर्शन लगातार चौथे दिन गुरुवार को भी जारी रहा। प्रदर्शन रिक्त पदों को भरने, टारगेट आधारित कार्यशैली को बंद करने, पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करने सहित 11 मांगों को लेकर हो रहा है। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने बाहों पर काली पट्टी लगाकर काम किया।संघ के सचिव नंदन कुमार ने बताया कि आज करीब एक सौ से अधिक कर्मचारियों ने काली पट्टी लगाकर विरोध जताया। कहा कि सरकार विभाग का निजीकरण करने की ओर बढ़ रही है। टारगेट आधारित कार्यशैली को बढ़ावा देते हुए कर्मचारियों का मानसिक और आर्थिक दोहन कर रही है।

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टारगेट पूरा नहीं होने पर उसकी भरपाई करने के लिए उनके वेतन से कटौती की जा रही है। यह विभागीय नियमों की अनदेखी है। ऐसे में मांगें पूरी होने तक संघर्ष जारी रहेगा। इसके तहत संघ के सदस्य और पदाधिकारी 28 जुलाई तक काली पट्टी लगाकर काम करेंगे। 5 अगस्त को एक दिवसीय हड़ताल पर रहेंगे। फिर भी मांग पूरी नहीं हुई तो 18 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की जाएगी।

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