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बुलंदशहर-खुर्जा के मुख्य डाकघरों में रविवार को भी मिलेंगी आधार-स्पीड पोस्ट सेवाएं

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बुलंदशहर
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डाक विभाग ने बुलंदशहर और खुर्जा में हर रविवार आधार और स्पीड सेवाएं उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। इससे आम नागरिक, छात्र और व्यापारी बिना किसी परेशानी के अपने जरूरी दस्तावेज़ों को भेज और अपडेट कर सकेंगे। इस सुविधा से कार्यदिवसों में व्यस्त लोगों को राहत मिलेगी।

बुलंदशहर-खुर्जा के मुख्य डाकघरों में रविवार को भी मिलेंगी आधार-स्पीड पोस्ट सेवाएं

डाक विभाग ने आमजन और नौकरीपेशा लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा निर्णय लिया है। अब बुलंदशहर प्रधान डाकघर और मुख्य डाकघर खुर्जा में प्रत्येक रविवार को भी आधार और स्पीड सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। अक्सर देखा जाता है कि आम जनता को कार्यदिवसों में व्यस्तता के कारण आधार कार्ड बनवाने, अपडेट कराने या जरूरी दस्तावेज स्पीड पोस्ट करने में भारी असुविधा का सामना करना पड़ता था। इसी समस्या को देखते हुए डाक विभाग ने रविवार के दिन भी बुलंदशहर व खुर्जा डाकघर में आधार से संबंधित सभी सेवाएं चालू रखने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही रविवार को इन दोनों मुख्य डाकघरों में स्पीड पोस्ट की बुकिंग सुविधा भी मिलेगी।

इससे व्यापारी, छात्र और आम नागरिक अपने आवश्यक दस्तावेज व सामग्री बिना किसी देरी के आसानी से भेज सकेंगे।कोट-रविवार के दिन भी आधार कार्ड अपडेट और स्पीड पोस्ट की सुविधा मिलेगी। अवकाश के दिन नौकरीपेशा और छात्रों को राहत मिलेगी।-रंजीत अग्रवाल, डाक अधीक्षक

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