30 रुपये में डाकघर से ले सकेंगे गंगाजल
रामपुर में, डाक विभाग ने सावन महीने के दौरान भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण सुविधा की घोषणा की है। अब श्रद्धालु अपने नजदीकी प्रधान डाकघर से मात्र 30 रुपए में 200 एमएल शुद्ध गंगाजल खरीद सकेंगे। यह सुविधा विशेष रूप से शिवभक्तों की बढ़ती माँग को पूरा करने के लिए शुरू की गई है।
रामपुर। पवित्र सावन मास में भगवान शिव का जलाभिषेक करने वाले श्रद्धालुओं के लिए डाक विभाग एक बड़ी सुविधा लेकर आया है। अब भक्तों को गंगाजल के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं होगी, वे अपने नजदीकी हेड पोस्ट ऑफिस (प्रधान डाकघर) से ही शुद्ध गंगाजल खरीद सकेंगे। डाक विभाग ने सावन के पावन अवसर पर गंगाजल की बिक्री की विशेष व्यवस्था की है। इसके तहत श्रद्धालुओं को 30 रुपए की किफायती कीमत में 200 एमएल गंगाजल की बोतल उपलब्ध कराई जाएगी।प्रधान डाकघर के पोस्ट मास्टर भूपेंद्र सिंह ने बताया कि सावन के दौरान शिवभक्तों द्वारा जलाभिषेक के लिए गंगाजल की भारी मांग रहती है।
इस सुविधा से श्रद्धालुओं को शुद्ध एवं पवित्र गंगाजल आसानी से और किफायती दरों पर उपलब्ध हो सकेगा।
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