Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

डाकघरों में अब यूपीआई से भी आधार अपडेट शुल्क का भुगतान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पटना
Follow us on Google News
share

डाक विभाग ने सभी पोस्ट ऑफिस आधार केन्द्रों पर ऑनलाइन भुगतान सुविधा लागू की है। अब आधार अपडेट और नए पंजीकरण के लिए नकद की जगह ऑनलाइन पेमेंट किया जा सकेगा। विभाग ने सभी केन्द्रों को आवश्यक निर्देश दिए हैं और यूजर मैनुअल भी उपलब्ध कराया है।

डाकघरों में अब यूपीआई से भी आधार अपडेट शुल्क का भुगतान

डाक विभाग ने देशभर के सभी पोस्ट ऑफिस आधार केन्द्रों पर ऑनलाइन भुगतान सुविधा लागू कर दी है। अब आधार अपडेट और नए पंजीकरण के लिए कैश की जगह ऑनलाइन पेमेंट, जिसमें यूपीआई भी शामिल है, के जरिए शुल्क जमा किया जा सकेगा। डाक विभाग ने 31 जुलाई 2026 को सभी सर्किलों इस संबंध में पत्र जारी किया है। दरअसल, डाक विभाग के आईटी विंग यानी सीईपीटी ने एपीटी बुकिंग सॉल्यूशन के माध्यम से यह ऑनलाइन भुगतान मॉड्यूल तैयार किया है। डाक विभाग ने निर्देश जारी किए हैं कि वे अपने अधीन आने वाले सभी आधार केन्द्रों को इस सुविधा का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए कहें। अब तक आधार केंद्रों पर शुल्क नकद में ही लिया जाता था, जिससे कई बार परेशानी होती थी। अब ऑनलाइन भुगतान की सुविधा मिलने से लोगों को काफी राहत मिलेगी。

महत्वपूर्ण निर्देश

विभाग ने सभी केंद्रों को चार महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। पहला, आधार लेनदेन के लिए एपीटी बुकिंग सॉल्यूशन में मौजूद ऑनलाइन भुगतान विकल्प का ही इस्तेमाल किया जाए। दूसरा, काउंटर अधिकारियों को इस सुविधा के बारे में पूरी जानकारी दी जाए। तीसरा, ग्राहकों को डिजिटल भुगतान के लिए प्रोत्साहित किया जाए। चौथा, किसी भी तकनीकी समस्या की सूचना तुरंत डाक विभाग के आईटी केन्द्र को दी जाए ताकि समय रहते इसका समाधान हो सके।

यूजर मैनुअल

यूजर मैनुअल भी उपलब्ध कराया गया : डाक विभाग ने सभी आधार केन्द्रों को ऑनलाइन भुगतान से जुड़ा यूजर मैनुअल भी उपलब्ध कराया है। सभी संबंधित कर्मचारियों को इस सुविधा का उपयोग करने से पहले इसकी प्रक्रिया से पूरी तरह अवगत होने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग का कहना है कि कर्मचारियों को इसके लिए आवश्यक ट्रेनिंग भी दी जाएगी ताकि वे ग्राहकों की सही तरीके से मदद कर सकें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

डाक विभाग ने ऑनलाइन भुगतान सुविधा कब लागू की?
डाक विभाग ने ऑनलाइन भुगतान सुविधा देशभर के सभी पोस्ट ऑफिस आधार केन्द्रों पर लागू की है।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Patna Latest News Patna News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।