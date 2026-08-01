डाकघरों में अब यूपीआई से भी आधार अपडेट शुल्क का भुगतान
डाक विभाग ने सभी पोस्ट ऑफिस आधार केन्द्रों पर ऑनलाइन भुगतान सुविधा लागू की है। अब आधार अपडेट और नए पंजीकरण के लिए नकद की जगह ऑनलाइन पेमेंट किया जा सकेगा। विभाग ने सभी केन्द्रों को आवश्यक निर्देश दिए हैं और यूजर मैनुअल भी उपलब्ध कराया है।
डाक विभाग ने देशभर के सभी पोस्ट ऑफिस आधार केन्द्रों पर ऑनलाइन भुगतान सुविधा लागू कर दी है। अब आधार अपडेट और नए पंजीकरण के लिए कैश की जगह ऑनलाइन पेमेंट, जिसमें यूपीआई भी शामिल है, के जरिए शुल्क जमा किया जा सकेगा। डाक विभाग ने 31 जुलाई 2026 को सभी सर्किलों इस संबंध में पत्र जारी किया है। दरअसल, डाक विभाग के आईटी विंग यानी सीईपीटी ने एपीटी बुकिंग सॉल्यूशन के माध्यम से यह ऑनलाइन भुगतान मॉड्यूल तैयार किया है। डाक विभाग ने निर्देश जारी किए हैं कि वे अपने अधीन आने वाले सभी आधार केन्द्रों को इस सुविधा का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए कहें। अब तक आधार केंद्रों पर शुल्क नकद में ही लिया जाता था, जिससे कई बार परेशानी होती थी। अब ऑनलाइन भुगतान की सुविधा मिलने से लोगों को काफी राहत मिलेगी。
महत्वपूर्ण निर्देश
विभाग ने सभी केंद्रों को चार महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। पहला, आधार लेनदेन के लिए एपीटी बुकिंग सॉल्यूशन में मौजूद ऑनलाइन भुगतान विकल्प का ही इस्तेमाल किया जाए। दूसरा, काउंटर अधिकारियों को इस सुविधा के बारे में पूरी जानकारी दी जाए। तीसरा, ग्राहकों को डिजिटल भुगतान के लिए प्रोत्साहित किया जाए। चौथा, किसी भी तकनीकी समस्या की सूचना तुरंत डाक विभाग के आईटी केन्द्र को दी जाए ताकि समय रहते इसका समाधान हो सके।
यूजर मैनुअल
यूजर मैनुअल भी उपलब्ध कराया गया : डाक विभाग ने सभी आधार केन्द्रों को ऑनलाइन भुगतान से जुड़ा यूजर मैनुअल भी उपलब्ध कराया है। सभी संबंधित कर्मचारियों को इस सुविधा का उपयोग करने से पहले इसकी प्रक्रिया से पूरी तरह अवगत होने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग का कहना है कि कर्मचारियों को इसके लिए आवश्यक ट्रेनिंग भी दी जाएगी ताकि वे ग्राहकों की सही तरीके से मदद कर सकें।
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