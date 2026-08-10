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सावन में डाक विभाग शिवालयों में श्रद्धालुओं तक पहुंचाया गंगोत्री का पवित्र 'गंगाजल'

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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जमशेदपुर । सावन के पावन सोमवार के दिन, डाक विभाग ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रमुख शिवालयों में विशेष स्टाल लगाए, जहां ₹30 में गंगाजल उपलब्ध कराया गया। चांडिल और बहरागोड़ा में डाक टीम ने सक्रिय रूप से गंगाजल वितरण किया, जिससे भक्तों को आसानी हुई। वरिष्ठ डाकपाल सुधीर कुमार की निगरानी में यह अभियान सफल रहा।

सावन में डाक विभाग शिवालयों में श्रद्धालुओं तक पहुंचाया गंगोत्री का पवित्र 'गंगाजल'
सावन में डाक विभाग शिवालयों में श्रद्धालुओं तक पहुंचाया गंगोत्री का पवित्र 'गंगाजल'

जमशेदपुर । सावन के पावन सोमवार के अवसर पर डाक विभाग (सिंहभूम मंडल) श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मंडल के विभिन्न प्रमुख शिवालयों में विशेष स्टाल लगाए गए। जहां मात्र ₹30 में गंगोत्री का शुद्ध गंगाजल उपलब्ध कराया गया। डाक विभाग की इस पहल से दूर-दराज के मंदिरों में जल चढ़ाने पहुँचे भक्तों को सहूलियत हुई। प्रमुख मंदिरों में समर्पित सेवा

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चांडिल उप डाकघर में सेवा

जायदा मंदिर (चांडिल उप डाकघर): रिलेशनशिप मैनेजर सह डाक सहायक देबाशीष आश ने चांडिल अनुमंडल की अपनी पूरी टीम के साथ मंदिर प्रांगण में सक्रिय रूप से मोर्चा संभाला और आने वाले श्रद्धालुओं को सुलभता से गंगाजल उपलब्ध कराया।

बहरागोड़ा में कार्यवाही

चित्रेश्वर महादेव मंदिर (बहरागोड़ा, पूर्वी अनुमंडल): बहरागोड़ा उप डाकघर की टीम का नेतृत्व करते हुए श्री चंडी चरण साधु ने अपनी पूरी टीम के साथ महादेव के दरबार में पहुँचे भक्तों के लिए गंगाजल वितरण की व्यवस्था सुचारू रखी।

विशेष सहयोग

विशेष सहयोग: व्यक्तिगत संपर्कों का बेहतर उपयोग करते हुए रिलेशनशिप मैनेजर श्री उज्ज्वल दासगुप्ता ने अपने परिचित श्री अमितेश कुमार के माध्यम से 98 बोतल गंगाजल विशेष रूप से उपलब्ध कराया, जिससे आपूर्ति की कमी न हो।

अंतिम व्यक्ति तक पहुँच सुनिश्चित

वरिष्ठ डाकपाल सुधीर कुमार की विशेष निगरानी में इस अभियान को व्यापक और प्रभावी बनाया गया। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि गंगाजल की उपलब्धता हर आम और अंतिम व्यक्ति तक सुनिश्चित की जाए। उनके नेतृत्व और पूरी टीम की लगन से यह धार्मिक व सामाजिक अभियान बेहद सफल और असरदार साबित हुआ।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

डाक विभाग ने सावन सोमवार को क्या सेवा प्रदान की?
डाक विभाग ने सावन सोमवार के अवसर पर श्रद्धालुओं के लिए प्रमुख शिवालयों में विशेष स्टाल लगाए, जहां गंगोत्री का शुद्ध गंगाजल उपलब्ध कराया गया।
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