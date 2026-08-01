डाक अदालत 18 अगस्त को लगेगी
डाक सेवाओं से संबंधित शिकायतों का निस्तारण 18 अगस्त को डाक अदालत में किया जाएगा। यह अदालत मंडलीय कार्यालय परिसर में प्रात: 11:30 बजे लगेगी और प्रवर अधीक्षक इसकी अध्यक्षता करेंगे। शिकायत करने वाले लोग अपने पुराने परिवाद प्रस्तुत कर सकते हैं और व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो सकते हैं।
डाक सेवाओं से संबंधित शिकायतों के निस्तारण के लिए डाक अदालत का आयोजन 18 अगस्त को किया जाएगा। डाक अदालत प्रात: 11:30 बजे मंडलीय कार्यालय परिसर में स्थित प्रवर अधीक्षक के कार्यालय में लगेगी। अध्यक्षता प्रवर अधीक्षक द्वारा की जाएगी। डाक सेवाओं से संबंधित परिवादी (स्टाफ संबंधी परिवाद को छोड़कर) अपने ऐसे परिवादों को जो पूर्व में संबंधित आगरा मण्डल के किसी भी कार्यालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए हों, लेकिन उनका निस्तारण न हुआ हो। ऐसे परिवाद 18 अगस्त को प्रवर अधीक्षक कार्यालय को प्रेषित कर सकते हैं। परिवादी द्वारा लिफाफे पर डाक अदालत केस अवश्य लिखा जाना चाहिए। परिवादी व्यक्तिगत रूप से भी उपस्थित हो सकते हैं।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें